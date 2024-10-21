С 21 октября в тоннеле дамбы Петербурга перекроют движение

До этого стало известно, что 21 октября автомобильное движение для проведения ремонтных работ приостановят в пяти районах Северной столицы. С трудностями столкнутся автовладельцы и пассажиры, следующие по дорогам в Адмиралтейском, Василеостровском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга. Жителей города предупредили и об ограничении дорожного движения от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки. Здесь транспортные потоки будут ограничивать до 25 ноября.