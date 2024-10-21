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С 21 октября в тоннеле дамбы Петербурга перекроют движение

Автомобили не смогут перемещаться по тоннелю в течение четырех дней, сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожный знак "Ремонт дорог".
Источник: Shutterstock

Движение транспорта в тоннеле петербургской дамбы отсека Невской стороны ограничат с 21 по 25 октября 2024 года. В эти дни запланировано проведение ремонтных работ.

Поскольку в транспортный отсек требуется ввод подъемной техники, движение автомобилей на въезде в тоннель могут останавливать на срок не более 10 минут.

Руководство Комплекса защитных сооружений города предупредило автовладельцев и пассажиров о возможных неудобствах и заранее принесло свои извинения. В то же время подчеркивается, что ограничение движения будет носить временный характер.

До этого стало известно, что 21 октября автомобильное движение для проведения ремонтных работ приостановят в пяти районах Северной столицы. С трудностями столкнутся автовладельцы и пассажиры, следующие по дорогам в Адмиралтейском, Василеостровском, Курортном, Невском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга. Жителей города предупредили и об ограничении дорожного движения от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки. Здесь транспортные потоки будут ограничивать до 25 ноября.