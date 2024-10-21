В нижегородском вузе будут готовить пилотов БПЛА

Напомним, практика обучения на операторов БПЛА активно внедряется в российских регионах уже несколько месяцев подряд. Не остались в стороне и субъекты ПФО. Так, в сентябре в Башкортостане центр профессиональной подготовки кадров объявил о запуске программы повышения квалификации, которая связана с подготовкой специалистов по беспилотникам. Программа по защите объектов от угроз с применением БПЛА занимает 30 академических часов.