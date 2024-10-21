В нижегородском вузе будут готовить пилотов БПЛА

«Запрос на обучение спортивному пилотированию дронов достаточно высокий и в Нижегородской области, и в целом в стране», — рассказал ректор вуза Олег Трофимов, выразив радость, что нижегородский университет стал площадкой для подготовки профессионалов в этом деле.
Ожидается, что центр подготовки пилотов дронов ННГУ станет площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов. Победители получат возможность представлять Нижегородский регион на всероссийских соревнованиях.
Президент Федерации гонок дронов России Ильи Галаева считает, что гонки дронов — это спорт будущего. Ведь он одновременно привлекает молодых людей к интересному хобби и дает им профессиональные компетенции. В ходе обучения ребята полностью погружены в тему исследования: они изучают процесс от сборки дрона до его программирования.
Учиться в центре пилотирования смогут студенты любого вуза или техникума. Желающим необходимо пройти мини-курс в онлайн-формате. Участникам расскажут, во-первых, об устройстве беспилотника, а во-вторых, об основах управления таким аппаратом. Кроме того, обучение предусматривает также получение навыков по диагностике неисправностей. Обучающиеся смогут в дальнейшем стать участниками соревнований по гонкам дронов.
Напомним, практика обучения на операторов БПЛА активно внедряется в российских регионах уже несколько месяцев подряд. Не остались в стороне и субъекты ПФО. Так, в сентябре в Башкортостане центр профессиональной подготовки кадров объявил о запуске программы повышения квалификации, которая связана с подготовкой специалистов по беспилотникам. Программа по защите объектов от угроз с применением БПЛА занимает 30 академических часов.
Помимо этого, в конце августа стало известно, что в Челябинской области власти создадут целый промышленный кластер БПЛА. Работу по созданию такого комплекса сейчас ведут сразу несколько южноуральских предприятий.