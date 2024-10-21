Немецкие ученые бьют тревогу из-за нехватки антибиотиков и их стремительно снижающейся эффективности

По словам президента немецкого Общества инфекционной терапии имени Пауля Эрлиха Матиаса Плетца, эффективность антибиотиков все больше падает. «Складывается тревожная ситуация, которую необходимо срочно решать. Мы на грани того, чтобы утратить достижения современной медицины и вернуться к временам, когда еще не был открыт пенициллин», — отметил он. По его словам, инфекции являются третьей наиболее распространенной причиной смерти, и число пациентов, восприимчивых к инфекциям, постоянно увеличивается из-за старения общества, а также благодаря достижениям в терапии рака и ревматизма, а также использования имплантов.
Профессор Марк Бренструп, руководитель рабочей группы в области исследований «Новые антибиотики» заявил, что «портфель новых антибиотиков практически пуст». По его словам, с 2017 года было одобрено только 12 новых препаратов. Главной причиной является то, что фармацевтические компании все чаще отказываются от разработки и производства антибиотиков, потому что, как они заявляют, «их можно использовать лишь очень ограниченное время, так как у инфекций быстро развивается устойчивость». Компании зачастую не успевают отбить затраты на разработку и маркетинг антибиотиков.
По мнению врача интенсивной терапии профессора Университетской клиники Йены Франка М. Брункхорста, снижение эффективности антибиотиков связано с тем, что их часто выписывают пациентам. Кроме того, большое количество устойчивых микробов попадают на немецкие земли из других стран. По его словам, в таких странах, как Турецкая Республика, Греция, Португалия, а также «в Индии и других азиатских странах уровень резистентности к антибиотикам чрезвычайно высок».
По данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам входит в десятку крупнейших угроз глобальному здоровью. Только в 2019 году 1,27 млн смертей во всем мире были напрямую связаны с инфекциями, устойчивыми к лекарствам. Ежегодно в странах ЕС около 35 тыс. человек умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам.
В сентябре журнал Lancet опубликовал исследование, в котором говорится, что в течение 25 лет устойчивые к антибиотикам бактерии могу стать причиной гибели более 39 млн человек. Наибольшее число смертей ученые прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и к югу от Сахары в Африке.