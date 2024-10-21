Немецкие ученые бьют тревогу из-за нехватки антибиотиков и их стремительно снижающейся эффективности

Профессор Марк Бренструп, руководитель рабочей группы в области исследований «Новые антибиотики» заявил, что «портфель новых антибиотиков практически пуст». По его словам, с 2017 года было одобрено только 12 новых препаратов. Главной причиной является то, что фармацевтические компании все чаще отказываются от разработки и производства антибиотиков, потому что, как они заявляют, «их можно использовать лишь очень ограниченное время, так как у инфекций быстро развивается устойчивость». Компании зачастую не успевают отбить затраты на разработку и маркетинг антибиотиков.