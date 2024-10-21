Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в Татарстане в дни БРИКС

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 22 октября ночью существенных осадков не прогнозируется. А вот днем, с приближением атмосферного фронта, местами пройдет небольшой дождь и усилится ветер до 15 метров в секунду. Температуры составят ночью от 0 до +5 градусов, а в дневные часы повысятся до +9..+14 градусов.