Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в Татарстане в дни БРИКС

«В ближайшие дни Татарстан будет по-прежнему находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается севернее. Существенных осадков в ночные часы не прогнозируется. Днем пройдет небольшой дождь, возможен ветер. В ближайшие дни снега не ожидается. Ночные и дневные температуры будут положительными», — сказал он.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, 22 октября ночью существенных осадков не прогнозируется. А вот днем, с приближением атмосферного фронта, местами пройдет небольшой дождь и усилится ветер до 15 метров в секунду. Температуры составят ночью от 0 до +5 градусов, а в дневные часы повысятся до +9..+14 градусов.
«Температурный фон будет высоким, выше нормы».
24 октября территория Татарстана окажется в зоне атмосферных фронтов — дожди пройдут повсеместно, также прогнозируется сильный западный ветер порывами до 15−18 метров в секунду. Ночью температуры воздуха составят +3..+8 градусов, а днем от +6 до +11 градусов.
«24 октября дожди будут более существенными и пройдут повсеместно по республике. Будут отмечаться сильные порывы ветра», — предупредил Гоголь.