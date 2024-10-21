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Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в Татарстане в дни БРИКС

В дни проведения саммита БРИКС и в ближайшую декаду температурный фон в Татарстане будет выше нормы на три градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Freepik

«В ближайшие дни Татарстан будет по-прежнему находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается севернее. Существенных осадков в ночные часы не прогнозируется. Днем пройдет небольшой дождь, возможен ветер. В ближайшие дни снега не ожидается. Ночные и дневные температуры будут положительными», — сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 22 октября ночью существенных осадков не прогнозируется. А вот днем, с приближением атмосферного фронта, местами пройдет небольшой дождь и усилится ветер до 15 метров в секунду. Температуры составят ночью от 0 до +5 градусов, а в дневные часы повысятся до +9..+14 градусов.

23—24 октября республика также будет находиться под влиянием северного циклона. 23 октября местами пройдет небольшой дождь, температуры ожидаются на уровне +3..+8 градусов ночью и +8..+13 градусов днем.

«Температурный фон будет высоким, выше нормы».

заметил Гоголь

24 октября территория Татарстана окажется в зоне атмосферных фронтов — дожди пройдут повсеместно, также прогнозируется сильный западный ветер порывами до 15−18 метров в секунду. Ночью температуры воздуха составят +3..+8 градусов, а днем от +6 до +11 градусов.

«24 октября дожди будут более существенными и пройдут повсеместно по республике. Будут отмечаться сильные порывы ветра», — предупредил Гоголь.