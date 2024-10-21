Штрафы, суды и выселение: Что грозит владельцам частных домов под Петергофом, которые требуют снести из-за охранной зоны фонтанов

— Я слышал, что какие-то зоны есть. У нас здесь куча ручьев, все они стекают в Шингарку, а затем в Старопетергофский канал. Где конкретно эти границы, никто не знает. Перед строительством я пригласил кадастрового инженера, который показал, где у меня проходит водоохранная зона: она на несколько метров залезает на участок, но дом в нее не попадает. Мне он сказал, что проблем не будет, — вспоминает Алексей.