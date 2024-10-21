Штрафы, суды и выселение: Что грозит владельцам частных домов под Петергофом, которые требуют снести из-за охранной зоны фонтанов

РУЧЬИ ПРЕТКНОВЕНИЯ.
За заборчиком лает пес, воздух пахнет дымом из печи, а старые перекошенные избушки стоят бок о бок с современными коттеджами — мы в деревне Большое Забородье в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Это в 25 километрах от музея-заповедника «Петергоф».
Ручьи, проходящие в границах деревушки, которой больше 500 лет, столетиями питают знаменитые фонтаны. Из-за них весь этот год местные находятся в напряжении. Администрация поселения потребовала у жителей снести собственные дома, так как те якобы оказались в защитной зоне «Водоподводящей системы Петергофа» (это объект культурного наследия федерального значения, охраняемый Минкультом). За неисполнение — штраф 300 тысяч рублей в месяц.
— Слава богу, мне «письма счастья» не приходили, — крестится в разговоре с корреспондентом SPB.KP.RU местная бабуля. — А вот моему соседу не повезло…
47-летний Алексей родился и вырос в этой деревне. Земля ему досталась от отца. Поделив с другими наследниками территорию, несколько лет назад мужчина начал возводить на десяти сотках дом. Вот он, недалеко от ручья — красивый, бежевый, из клееного бруса. Суд в конце сентября признал дом самостроем и потребовал его снести.
— Я слышал, что какие-то зоны есть. У нас здесь куча ручьев, все они стекают в Шингарку, а затем в Старопетергофский канал. Где конкретно эти границы, никто не знает. Перед строительством я пригласил кадастрового инженера, который показал, где у меня проходит водоохранная зона: она на несколько метров залезает на участок, но дом в нее не попадает. Мне он сказал, что проблем не будет, — вспоминает Алексей.
Проблем действительно не было: мужчина спокойно получил разрешение на ИЖС, построил дом и по дачной амнистии оформил право собственности в Росреестре.
— В ЕГРН ни слова не было о каких-то обременениях и границах, но, когда я со всеми документами пришел к главе администрации получать адрес, чтобы прописаться, они мне выдали: «Как ты его построил? Там же нельзя!» После этого, в декабре 2023 года, уже прилетел иск.
В сентябре Алексей подал апелляцию. Ее рассмотрение займет несколько месяцев, а тем временем на адвокатов мужчина потратил около 200 тысяч рублей (стоимость дома — 7−8 миллионов). К слову, соседский серый домик тоже попал под раздачу. Суд и по нему уже вынес решение — сносить.
— Да у нас вся эта сторона деревни под угрозой, — вздыхает Алексей. — Непонятно, кто в эти новые границы попадает.
Уведомления о выявлении самовольных построек с требованием их снести прилетели и в деревни Малое Забородье, Оржицы, а также в наделы в СНТ «Флора», в Низинском сельском поселении — в деревни Князево, Санино и Низино, в наделы в СНТ «Возрождение», ДНП «Петергофская слобода», ДНП «Ласточка-2». Всего в охранной зоне полностью или частично оказалось 1252 участка.
ОТКУДА ВОДЫ ТЕКУТ.
Так как получилось, что границы охранной зоны ОКН есть, но их при этом как бы нет?
Для начала: памятник расположен на территории двух субъектов — Петербурга и Ленобласти. Это значит, что единого владельца нет и охранных зон тоже, поэтому людям предоставляли участки под ИЖС, выделяли территории под садоводства и прочее.
Официальные границы памятника были утверждены приказом Министерства культуры России в 2016 году, а в ЕГРН сведения были внесены в мае 2019 года. Таким образом, многие строения оказались в границах памятника постфактум.
— Если строительство начали после того, как граница была установлена, суд может признать дом самовольной постройкой и снести его, но если статус участка позволял строительство и не было никаких ограничений, то гражданин вполне мог не узнать, что там нельзя строить дом, — объясняет юрист по земельным вопросам Центра Земельных Решений Григорий Яворский.
Однако границы охранной зоны памятника, а это еще от 100 до 300 метров от границ ОКН, судя по всему, официально не внесены до сих пор. Отсюда, вероятно, и коллизия.
— Как это должно происходить: Минкульт разрабатывает проект границ и координаты и подает заявление в Росреестр, чтобы внести эти координаты в зоны с особыми условиями использования территорий. И вот когда в ЕГРН все эти сведения появляются, Росреестр уже уведомляет всех собственников, что есть такое обременение, — заключает юрист Яворский. — Почему эти сведения в данном случае не оказались в ЕГРН? Я думаю, причины могут быть разные: бюрократия, много объектов, мало сотрудников, разные данные реестра ОКН и ЕГРН, технические нюансы. И все вместе еще.
РЕШЕНИЕ — ЗА МИНКУЛЬТОМ.
1 октября в официальном телеграм-канале администрации Ленобласти сообщили, что направили в Минкульт проект уточнения границ охранной зоны. Это должно уменьшить защитную зону и уберечь постройки, не навредив при этом памятнику.
— Документ, определяющий границы защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения, подготовлен комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти с учетом требований законодательства об охране памятников и сложившейся зоны застройки в Оржицком и Низинском поселениях Ломоносовского района.
На тот момент, по информации администрации Ломоносовского района, поселениями проводятся мероприятия земельного контроля (проверка на наличие нарушений в этой части) в отношении 24 земельных участков в охранной зоне.
10 октября администрация Ленобласти заверила, что иски о сносе капитальных строений в Оржицком поселении приостановлены. «Решение об отсрочке судебных разбирательств принято до момента утверждения документа, уточняющего границы охранной зоны объекта культурного наследия. Проект документа разработан комитетом по сохранению культурного наследия Ленобласти и находится на утверждении в Министерстве культуры России».
Однако проверить статус дел пока не представляется возможным: с 7 октября из-за сбоя сайты российских судов не работают. Согласно картотеке дел, на начало октября как минимум два иска, поданных Оржицкой администрацией в декабре 2023 года, Ломоносовский суд уже удовлетворил.
По оценке юристов, судебные тяжбы по домам, попавшим в охранную зону, могут затянуться на год-полтора, так как каждое дело будет рассматриваться индивидуально.