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Отопление в социальных объектах Сочи включают по заявкам

Шесть больниц в Адлерском районе Сочи начали отапливать.

Источник: Комсомольская правда

Из-за резкого похолодания в Сочи начали по заявкам включать отопление в социальных объектах. Тепло уже пришло в шесть больниц Адлерского района курорта.

«Официально в этом году отопительный сезон в прибрежной части стартует с 13 ноября, но если будет необходимо — котельные выйдут на мощности быстрее. Вижу, в сетях уже есть комментарии по теплу, будем следить за среднесуточной температурой по нормативам и действовать исходя из ситуации», — написал в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города уточнил, что жители курорта могут обратиться в ресурсоснабжающие организации через управляющие компании. Тогда специалисты рассмотрят возможности отдельного подключения.

Отмечается, что ближе к горам отопление запускают в первую очередь. Все дело в том, что там холодать начинает раньше, чем на побережье. К слову, за минувшие сутки в высокогорье Сочи выпало 25 сантиметров снега.

Андрей Прошунин также подчеркнул, что социальные объекты и многоквартирные дома в Сочи полностью готовы к зиме.

Ранее сообщалось, что к середине недели на Кубани ожидается потепление.

ЖКХ