Отопление в социальных объектах Сочи включают по заявкам

Из-за резкого похолодания в Сочи начали по заявкам включать отопление в социальных объектах. Тепло уже пришло в шесть больниц Адлерского района курорта.
«Официально в этом году отопительный сезон в прибрежной части стартует с 13 ноября, но если будет необходимо — котельные выйдут на мощности быстрее. Вижу, в сетях уже есть комментарии по теплу, будем следить за среднесуточной температурой по нормативам и действовать исходя из ситуации», — написал в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.
Глава города уточнил, что жители курорта могут обратиться в ресурсоснабжающие организации через управляющие компании. Тогда специалисты рассмотрят возможности отдельного подключения.
Отмечается, что ближе к горам отопление запускают в первую очередь. Все дело в том, что там холодать начинает раньше, чем на побережье. К слову, за минувшие сутки в высокогорье Сочи выпало 25 сантиметров снега.
Андрей Прошунин также подчеркнул, что социальные объекты и многоквартирные дома в Сочи полностью готовы к зиме.
Ранее сообщалось, что к середине недели на Кубани ожидается потепление.