Отопление в социальных объектах Сочи включают по заявкам

«Официально в этом году отопительный сезон в прибрежной части стартует с 13 ноября, но если будет необходимо — котельные выйдут на мощности быстрее. Вижу, в сетях уже есть комментарии по теплу, будем следить за среднесуточной температурой по нормативам и действовать исходя из ситуации», — написал в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.