Жителям и гостям Казани напомнили о необходимости заранее выезжать в аэропорт

С железнодорожного вокзала Казань-1, станций Вахитово и Березовая роща электрички в аэропорт до 25 октября будут отправляться по измененному графику. Это связано с корректировкой расписания пригородных поездов Казань — Аэропорт — Казань в период проведения саммита БРИКС.
При этом количество поездов для пригородных перевозок пассажиров в этом направлении сохранилось: всего от железнодорожного вокзала Казань-1 в аэропорт будет курсировать девять поездов, в обратном направлении — 11.
Все они будут останавливаться на станциях Вахитово и Березовая роща.
Подробную информацию по расписанию и условиям проезда на поездах пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании «Содружество», в пригородных билетных кассах и в информационной службе: 8−800−550−53−93.