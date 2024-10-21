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Казанцев ждут дополнительные выходные 4 и 6 ноября

Горожане отпразднуют День народного единства и День Конституции РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ноябре жителей столицы Татарстана ждут дополнительные выходные. Нерабочими праздничными днями станут 4 и 6 ноября.

В понедельник, 4 ноября, граждане отметят День народного единства. В связи с этим суббота, 2 ноября, станет рабочим днем из-за переноса выходного на 30 апреля. При этом рабочее время сократится на один час.

Следующий выходной день придется на 6 ноября — празднование Дня Конституции Республики Татарстан. Во вторник, 5 ноября, рабочее время сократится на один час, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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