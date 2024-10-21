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«Угрожали жизни и здоровью»: на улице Чернышевского в Уфе ликвидируют деревья

В Уфе спиливают деревья на улице Чернышевского.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спиливают деревья на улице Чернышевского. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.

Коммунальные службы убирают перестойные деревья на участке от Айской до Пархоменко. Власти утверждают, что насаждения представляли угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому профильные специалисты мэрии решили их спилить.

Взамен перестойных деревьев на Чернышевского должны появиться новые крупномеры.

— Постепенная замена деревьев проходит уже несколько лет, по результату обновились улицы Гоголя, Карла Маркса, Новомостовая, Пушкина, Заки Валиди и другие, — заявили в администрации Кировского района.

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