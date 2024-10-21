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В Ростовской области двух полицейских заподозрили в получении подкупа

В Ростовской области двоих полицейских заподозрили в нарушении закона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двух сотрудников полиции заподозрили в получении подкупа. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Предварительно, в октябре 2024 года два лейтенанта полиции получили деньги от женщины, которой грозила административная ответственность. Детали в правоохранительных органах не раскрыли.

— В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения. Если вина подозреваемых подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, — подчеркнули в донском главке МВД.