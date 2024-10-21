Gucci Mane уволил почти всех артистов со своего лейбла

Хип-хоп-исполнитель Gucci Mane исключил из своего лейбла 1017 Records почти всех подписантов. Об этом он заявил в своих соцсетях.
Свое решение музыкант объяснил тем, что остался недоволен отчетом о прибыли и убытках компании. По словам Gucci Mane, шаг дался ему с трудом. «Но я сказал: “Эй, к черту все это. Давайте просто примем бескорыстное решение и позволим им проявлять свои таланты в другом месте”», — пояснил рэпер.
В итоге на 1017 Records остались только Pooh Shiesty и Foogiano. Среди уволенных оказались: Bic Fizzle, Big Scarr, BigWalkDog, Brezden, Hotboy Wes, Kato2X и другие.
В июле Gucci Mane объявил о поиске двух перспективных артистов для другого своего лейбла — So Icy Millionaire.