Gucci Mane уволил почти всех артистов со своего лейбла

Свое решение музыкант объяснил тем, что остался недоволен отчетом о прибыли и убытках компании. По словам Gucci Mane, шаг дался ему с трудом. «Но я сказал: “Эй, к черту все это. Давайте просто примем бескорыстное решение и позволим им проявлять свои таланты в другом месте”», — пояснил рэпер.