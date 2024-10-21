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«Вопрос предрешенный». Лукашенко договорился с Путиным о строительстве скоростной магистрали Москва-Брест

Лукашенко договорился с Путиным о возведении скоростной магистрали Москва-Брест.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об обсуждении с Россией строительства скоростной магистрали Москва — Брест, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, Александр Лукашенко сказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным насчет обсуждения строительства новой скоростной автотрассы.

— С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время мы обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад, — указал он.

При этом президент сделал уточнение, что речь идет о строительстве скоростной трассы до Бреста. И пояснил, в каком случае к проекту смогут присоединиться, например, западные страны.

— До Бреста, по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет — до Бреста и в обратном направлении на восток, — прокомментировал он.

При этом Лукашенко сказал, что договоренность строительства скоростной магистрали Москва-Брест практически достигнута.

— Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный, — заключил президент.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей. Кроме того, президент рассказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.

Еще Лукашенко сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт. И также белорусский лидер сказал построить метро к городам-спутникам Минска.