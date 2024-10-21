«Вопрос предрешенный». Лукашенко договорился с Путиным о строительстве скоростной магистрали Москва-Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об обсуждении с Россией строительства скоростной магистрали Москва — Брест, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Александр Лукашенко сказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным насчет обсуждения строительства новой скоростной автотрассы.
— С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время мы обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад, — указал он.
При этом президент сделал уточнение, что речь идет о строительстве скоростной трассы до Бреста. И пояснил, в каком случае к проекту смогут присоединиться, например, западные страны.
— До Бреста, по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет — до Бреста и в обратном направлении на восток, — прокомментировал он.
При этом Лукашенко сказал, что договоренность строительства скоростной магистрали Москва-Брест практически достигнута.
— Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный, — заключил президент.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ямочный ремонт километра дороги стоит 350 тысяч рублей. Кроме того, президент рассказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь.
Еще Лукашенко сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт. И также белорусский лидер сказал построить метро к городам-спутникам Минска.