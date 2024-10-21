Поменяла фамилию и тут же получила предложение: в Перми официально появилась Джоконда

— Расписываюсь в новом паспорте с новой фамилией, — с восторгом делится пермячка Вера Владимировна Джоконда.
Свой новый паспорт с фамилией Джоконда жительница Перми получила 16 октября. Перед этим неделю она ждала, когда в ЗАГСе сделают свидетельство о смене фамилии, и еще две недели она ждала, когда в МФЦ изготовят сам паспорт.
— Нет, в ЗАГСе меня не отговаривали, мне кажется, сотрудники там уже вообще уже ничему не удивляются, — рассказала «КП-Пермь» Вера Джоконда. — Мне в ЗАГСе — когда я туда пришла — позадавали вопросы, все выяснили и даже подписались на меня.
Сейчас Вера Джоконда занята тем, что меняет все остальные документы.
— Когда я прихожу куда-нибудь с паспортом, на меня смотрят и улыбаются: «Так вы та самая?», я улыбаюсь в ответ и говорю: «Да, это я!».
Процедура смены фамилии была не бесплатной, пермячке пришлось заплатить 1.600 рублей за справку в ЗАГСе, 300 рублей госпошлины за сам паспорт. Также Вера поменяла свидетельства о рождении обоих детей (за каждого вышло по 350 рублей), свидетельство о разводе (тоже 350), документы на ИП, права и загранпаспорт. В целом затея по смене фамилии обошлась ей примерно в 10 000 рублей. Зато ИНН, СНИЛС и страницу на Госуслугах она поменяла бесплатно.
— Жизнь моя тоже реально поменялась! — говорит Вера Джоконда. — Теперь у меня настоящая итальянская фамилия с глубокими корнями, и мне стало поступать много предложений по работе. Думаю это потому, что люди любят смелых людей, а мой поступок, я считаю, смелый!
Также — поменяв фамилию, пермячка сразу же получила предложение руки и сердца. Правда, прозвучало оно несколько необычно.
— Мой мужчина сказал мне: «Давай я возьму тебя в жены, а ты не будешь менять фамилию?» Но я ответила, что уже поздно, и теперь фамилия Джоконда у меня в паспорте навсегда!".
Напомним, пермячка — она креативный визажист, гример и косплеер — говорит, что связь с героиней культового портрета Леонардо да Винчи началась у нее давно. В детстве у нее в комнате висела репродукция этой картины, а все астрологи, нумерологи и тарологи, с которыми она консультировалась, в голос сказали ей, что это будет круто.