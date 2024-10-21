Поменяла фамилию и тут же получила предложение: в Перми официально появилась Джоконда

Напомним, пермячка — она креативный визажист, гример и косплеер — говорит, что связь с героиней культового портрета Леонардо да Винчи началась у нее давно. В детстве у нее в комнате висела репродукция этой картины, а все астрологи, нумерологи и тарологи, с которыми она консультировалась, в голос сказали ей, что это будет круто.