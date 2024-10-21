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Искал новую любовь, но наткнулся на аферистов: уфимец и его супруга потеряли шесть миллионов рублей

Женатый житель Уфы в поисках новой любви лишился с супругой 6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Семья в Башкирии лишилась более шести миллионов рублей из-за мошенников. Об этом рассказал пресс-служба МВД республики.

Мужчина познакомился с некой «девушкой» на сайте знакомств, которая предложила ему подзаработать на бирже. Аферист представился специалистом и убедил уфимца оформить кредиты и перевести деньги на «инвестиционный счет».

После этого появился «еще более опытный специалист», тот пообещал еще большую прибыль. Мужчина послушался злоумышленников, взял кредиты и перевел им более трех миллионов рублей.

Мошенникам также удалось убедить супругу мужчины тоже взять кредиты и перевести им более двух миллионов.

— Не верьте в «легкий» заработок! Будьте бдительны! — призвали в МВД.

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