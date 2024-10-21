Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу и первому политическому беженцу из США

Также в российское гражданство был принят Джон Роблес (Джон Энтони Роблес II), которого называют «первым политическим беженцем из США в Россию» — индеец из племени Таино, живущий в России с 1990-х. Роблес родился в 1965 году в Пуэрто-Рико, откуда сбежал в Калифорнию и попал в детский приют. После школы Роблес, по его словам, прошел учебный курс по советологии при Пенсильванском университете, где студенты изучали коммунистическую идеологию, политическое устройство СССР, и затем вступил в Компартию США. Впоследствии на советской выставке в Канаде он попросил связать его с КГБ, заявив, что мечтает жить в СССР. Советские дипломаты сочли его агентом ФБР и отказались от сотрудничества. Возможность уехать из США представилась Роблесу тогда, когда СССР уже не существовало, — в 90-х он эмигрировал в Россию вместе с маленькими детьми, устроился ведущим на радиостанцию «Голос России» и в эфире рассказывал англоязычной аудитории, что во всех смертных грехах в мире виновато ЦРУ. Долго он там не проработал, а после увольнения подвизался на волонтерском поприще. Сейчас он представляется членом организации «Офицеры России» и собирает деньги на нужды российской армии.