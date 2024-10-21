«Не откажем ни одному пациенту»: как РКБ будет работать в дни саммита БРИКС

«Команда РКБ полностью готова к приему пациентов — всех, кто к нам обратится, в том числе и иностранцев. Мы готовились к этому не один день. У нас есть все возможности усиленного режима организации работы. При этом мы не отказываем ни одному пациенту, мы запаралеллили все возможности оказания помощи населению по всем направлениям», — отметил руководитель клиники.