Участники саммита БРИКС в Казани получат бесплатные транспортные карты

«Транспортная карта — это некий комплимент от Казани и Республики Татарстан, а также большая возможность для гостей нашего города поближе познакомиться с достопримечательностями и открыть для себя новые места. Недавно в городе обновили часть общественного автопарка, так что небольшие путешествия пройдут с комфортом».