Участники саммита БРИКС в Казани получат бесплатные транспортные карты

Картой можно оплатить поездку в любом общественном транспорте на территории Казани. Всего их выпущено 5 тысяч штук — большая часть уже выдана получателям.
После саммита транспортная карта начнет работать как обычная. Пополнить ее владелец сможет в любом терминале оплаты.
«Транспортная карта — это некий комплимент от Казани и Республики Татарстан, а также большая возможность для гостей нашего города поближе познакомиться с достопримечательностями и открыть для себя новые места. Недавно в городе обновили часть общественного автопарка, так что небольшие путешествия пройдут с комфортом».