Кокосовое масло: полезные свойства и возможный вред, как его используют для готовки и в косметологии

Кокосовое масло стало популярным во всем мире благодаря своим уникальным свойствам. Оно используется не только в кулинарии, но также в косметологии и народной медицине. Тем не менее, чрезмерное употребление кокосового масла может привести к негативным последствиям. Вместе с кандидатом биологических наук Викторией Долгих «Газета.Ru» разобралась, в чем разница между рафинированным и нерафинированным кокосовым маслом, как его добавить в рацион и применять в косметологических целях без вреда для здоровья.