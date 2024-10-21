Молодая пациентка умерла от гигантоклеточного миокардита в Нижнем Новгороде

Согласно информации, заболевание поражает активных и трудоспособных людей в возрасте 25−40 лет. Впервые за 30 лет в Нижегородской области миокардит был выявлен у молодой девушки. По словам, профессора-кардиолога НОКБ им. Семашко Натальи Боровковой, миокардиты стали чаще встречаться у молодых пациентов. Во многом виноваты грипп и ОРВИ, которые были перенесены «на ногах», однако есть и другие причины.