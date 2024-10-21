На стенах Казанского Кремля покажут световое шоу в дни проведения саммита БРИКС

На стенах Казанского Кремля покажут световое шоу, приуроченное к саммиту БРИКС. В его основе будут лежать исторические события, культурные элементы, орнаменты, силуэты городов стран-участниц мероприятия и приветствия на разных языках.
Видеопроекцию можно будет увидеть на стенах Кремля от Спасской до Тайницкой башни 21, 23 и 24 октября. Световое шоу покажут с 17:00 до полуночи. В расписании возможны изменения, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Саммит БРИКС в Казани: закрытие дорог, изменения в работе общественного транспорта и социальных учреждений Напомним, Казанский Кремль, дома культуры, библиотеки, зооботсад и учреждения дополнительного образования приостановят работу с 21 по 24 октября. Решение принято в целях обеспечения безопасности.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Место проведения мероприятия было определено после того, как 1 января к России перешло председательство в объединении, которое продлится до конца года.
В саммите планируют принять участие представители 33 стран: ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица. Кроме того, мероприятие объединит руководителей шести международных организаций, в числе которых — генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.