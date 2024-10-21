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В Свердловской области второй месяц дефицит осадков

На Среднем Урале отмечается дефицит осадков.

Сейчас в Олбани: +11° 2 м/с 71% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области второй месяц наблюдается дефицит осадков. На данный момент в Екатеринбурге выпало всего 9,5 миллиметра. Это 23% от месячной нормы. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре.

— Совсем не было осадков в Качканаре, Карпинске, ночью 20 октября впервые в этом месяце выпали осадки (дождь 2 мм) в Серове. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 25 мм, 69% нормы (из них 22 мм в виде мокрого снега и снега пришлось на 10 октября), — рассказали в Гидрометцентре.

Средняя температура второй декады в регионе варьировалась от +2,6 градуса в Карпинске до −2,3 градуса в Висиме. В Екатеринбурге с 11 по 20 октября средний показатель был 1,7 градуса. Это меньше нормы на 2,3 градуса.

Ранее стало известно, что в Свердловской области неделя, с 21 по 27 октября, ожидается умеренно теплой. По словам синоптика Алексея Пулина, в регион со вторника, 22 октября, начнут возвращаться осадки.