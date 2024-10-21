В Свердловской области второй месяц дефицит осадков

В Свердловской области второй месяц наблюдается дефицит осадков. На данный момент в Екатеринбурге выпало всего 9,5 миллиметра. Это 23% от месячной нормы. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре.
— Совсем не было осадков в Качканаре, Карпинске, ночью 20 октября впервые в этом месяце выпали осадки (дождь 2 мм) в Серове. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 25 мм, 69% нормы (из них 22 мм в виде мокрого снега и снега пришлось на 10 октября), — рассказали в Гидрометцентре.
Средняя температура второй декады в регионе варьировалась от +2,6 градуса в Карпинске до −2,3 градуса в Висиме. В Екатеринбурге с 11 по 20 октября средний показатель был 1,7 градуса. Это меньше нормы на 2,3 градуса.
Ранее стало известно, что в Свердловской области неделя, с 21 по 27 октября, ожидается умеренно теплой. По словам синоптика Алексея Пулина, в регион со вторника, 22 октября, начнут возвращаться осадки.