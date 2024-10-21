В Свердловской области второй месяц дефицит осадков

— Совсем не было осадков в Качканаре, Карпинске, ночью 20 октября впервые в этом месяце выпали осадки (дождь 2 мм) в Серове. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 25 мм, 69% нормы (из них 22 мм в виде мокрого снега и снега пришлось на 10 октября), — рассказали в Гидрометцентре.