«В Турции я одиннадцатый или двенадцатый раз!» Белорусская певица Галина Шишкова показала фото с отдыха в турецком Кемере

Певица, дизайнер, телеведущая Галина Шишкова показала фото с отдыха в турецком Кемере. За окном — разгар осени, уже очень скоро случится ноябрь, ну, а за ним декабрь, с его предновогодней очень приятной суетой и подготовкой к той самой ночи, когда можно загадывать желания и верить, что они непременно исполнятся. Чтобы все и везде успеть, нужно поднакопить жизненных сил.