«В Турции я одиннадцатый или двенадцатый раз!» Белорусская певица Галина Шишкова показала фото с отдыха в турецком Кемере

Певица, дизайнер, телеведущая Галина Шишкова показала фото с отдыха в турецком Кемере. За окном — разгар осени, уже очень скоро случится ноябрь, ну, а за ним декабрь, с его предновогодней очень приятной суетой и подготовкой к той самой ночи, когда можно загадывать желания и верить, что они непременно исполнятся. Чтобы все и везде успеть, нужно поднакопить жизненных сил.
Именно так поступила певица и дизайнер Галина Шишкова: пару часов на самолете — и вот она, долгожданная встреча с морем.
Галина в один прекрасный октябрьский день появилась в сторис своей соцсети, показав совершенно роскошные виды: пальмы, море, шикарная ухоженная территория отеля, огромные бассейны, окруженные шезлонгами…
Словом, релакс и полная смена обстановки! Фолловеры Галины Шишковой начали было гадать: какой именно курорт она выбрала для своего осеннего отпуска. Интрига длилась недолго.
— Я в Турции, в Кемере! Обожаю этот регион! Вообще, я в Турции одиннадцатый или двенадцатый раз, не помню уже! — рассказала Галина Шишкова своим фоловерам.
«Ого!» — подумали, вероятно, многие из них. Сама же Галина пообещала в ближайшие дни детально рассказывать и показывать свои замечательные отпускные дни, полные релакса и сладкой неги.
Галина отметила, что днем в октябре в Кемере достаточно комфортная погода, а вот в утренние часы бывает свежо.
Отдыхает Галина не с сыном-студентом Иваном, который появился в отношениях с шоуменом Егором Хрусталевым, а со своей давней подругой. Девушки наслаждаются атмосферой осеннего Кемера, а Галина Шишкова пообещала фолловерам: будет делиться отпускным контентом, чтобы каждый мог (пусть и виртуально) на некоторое время перенестись к морю, галечному пляжу и солнцу.
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