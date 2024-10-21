Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омской горбольнице № 1 имени Кабанова назначили нового главврача

Руководителем крупнейшего лечебного учреждения Омска стал Вячеслав Егоренко.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о назначении нового главного врача ГБ№ 1 имени Кабанова А. Н. Напомним, прежний руководитель Анатолий Малюк покинул свой пост в конце сентября.

Новым руководителем крупнейшего в Омске лечебного учреждения назначен Виктор Егоренко. До недавнего времени он возглавлял КМСЧ № 7.

Как сообщил Дмитрий Маркелов, Егоренко родился в Исилькульском районе и имеет большой профессиональный и управленческий опыт.

«Обладает высоким уровнем профессионализма и умеет адаптироваться к меняющимся условиям, успешно применяя новые подходы к решению возникающих вопросов. Рассчитываю на то, что новый главный врач ГБ№ 1 организует эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц медучреждения. Со своей стороны, окажу Вячеславу Викторовичу всемерную поддержку», — написал министр в своем телеграм-канале.