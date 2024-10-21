Омской горбольнице № 1 имени Кабанова назначили нового главврача

«Обладает высоким уровнем профессионализма и умеет адаптироваться к меняющимся условиям, успешно применяя новые подходы к решению возникающих вопросов. Рассчитываю на то, что новый главный врач ГБ№ 1 организует эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц медучреждения. Со своей стороны, окажу Вячеславу Викторовичу всемерную поддержку», — написал министр в своем телеграм-канале.