Омской горбольнице № 1 имени Кабанова назначили нового главврача

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил о назначении нового главного врача ГБ№ 1 имени Кабанова А. Н. Напомним, прежний руководитель Анатолий Малюк покинул свой пост в конце сентября.
Новым руководителем крупнейшего в Омске лечебного учреждения назначен Виктор Егоренко. До недавнего времени он возглавлял КМСЧ № 7.
Как сообщил Дмитрий Маркелов, Егоренко родился в Исилькульском районе и имеет большой профессиональный и управленческий опыт.
«Обладает высоким уровнем профессионализма и умеет адаптироваться к меняющимся условиям, успешно применяя новые подходы к решению возникающих вопросов. Рассчитываю на то, что новый главный врач ГБ№ 1 организует эффективное взаимодействие структурных подразделений и должностных лиц медучреждения. Со своей стороны, окажу Вячеславу Викторовичу всемерную поддержку», — написал министр в своем телеграм-канале.