Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении

Сообщается, что аферисты изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирая информацию об организации и руководстве, а потом создают фейковые учетные записи от имени «боссов». Затем с фейкового аккаунта руководителя мошенники начинают переписку с подчиненными, дают определенные указания. При этом чаще всего руководитель «предупреждает» сотрудника о якобы скором разговоре с правоохранителями, сотрудниками контролирующих или иных госорганов. Мошенники просят сохранить конфиденциальность, а для убедительности отправляют голосовые сообщения, созданные искусственным интеллектом, могут осуществлять звонки. Могут также отправлять фото документов, каких-либо якобы служебных документов. А в продолжение такого общения аферисты склоняют жертву передать реквизиты и доступ к банковским счетам, перечислить или передать курьером деньги.