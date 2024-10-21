Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении

Министерство здравоохранения предупредило о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, в Минздраве сказали о том, что мошенничество по схеме «Fake boss» набирает обороты в Беларуси. В связи с этим в министерстве сказали работникам медорганизаций быть более бдительными.
Сообщается, что аферисты изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирая информацию об организации и руководстве, а потом создают фейковые учетные записи от имени «боссов». Затем с фейкового аккаунта руководителя мошенники начинают переписку с подчиненными, дают определенные указания. При этом чаще всего руководитель «предупреждает» сотрудника о якобы скором разговоре с правоохранителями, сотрудниками контролирующих или иных госорганов. Мошенники просят сохранить конфиденциальность, а для убедительности отправляют голосовые сообщения, созданные искусственным интеллектом, могут осуществлять звонки. Могут также отправлять фото документов, каких-либо якобы служебных документов. А в продолжение такого общения аферисты склоняют жертву передать реквизиты и доступ к банковским счетам, перечислить или передать курьером деньги.
— Часто эта схема обмана используется среди работников сферы здравоохранения, — подчеркнули в пресс-службе.
В Минздраве сказали, что следует убедиться в правильности номера и аккаунта, общаясь с руководителем. При звонке через мессенджер перезвонить на действительный стационарный или мобильный номер. А при сомнениях — сделать паузу в общении и обсудить ситуацию со знакомыми. Не передавать личную информацию.
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