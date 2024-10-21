Названы сроки перекрытия дорог в ряде округов Москвы

С 21 октября 2024 года и по начало ноября 2025 года водители не смогут ездить по части Берегового проезда — от дома 3 до дома 5. Кроме того, перекроют движение на участках Берегового и Новофилевского проездов. С 1 ноября 2024 года и на целый год до 31 октября 2025 года запретят парковку транспортных средств в Береговом проезде.