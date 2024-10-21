Названы сроки перекрытия дорог в ряде округов Москвы

Временные перекрытия участков дорог запланированы в Юго-Восточном, Западном и Южном административных округах Москвы. С 21 октября по 20 ноября 2024 года закроют для движения одну из полос дороги на 3-й Институтской улице.
С 21 октября 2024 года и по начало ноября 2025 года водители не смогут ездить по части Берегового проезда — от дома 3 до дома 5. Кроме того, перекроют движение на участках Берегового и Новофилевского проездов. С 1 ноября 2024 года и на целый год до 31 октября 2025 года запретят парковку транспортных средств в Береговом проезде.
Власти города предупредили и о готовящемся перекрытии от одной до трех полос на Нагатинской набережной, а также проездов в районе дома 2, строения 34 в 1-м Нагатинском проезде и дома 6, корпуса 2 на Нагатинской набережной.
Необходимость в перекрытии дорог возникла в связи с проведением ремонтных работ на их отдельных участках. Водителей автомобилей предупредили о необходимости заранее выстраивать маршруты с учетом данных изменений, используя объездные пути.