В РФ разработали нетоксичные маркеры раковых клеток

«Мы синтезировали новые красители, стабильно фосфоресциирующие в области от 900 до 1 100 нанометров, а это сложная задача. В качестве акцепторной части молекулы впервые применили 1,2,5-селенодиазоло[3,4-d]пиридазин. Испытания цитотоксичности препарата показали, что подопытная клетка под воздействием нового вещества не испытала никаких вредных воздействий вообще, во всяком случае в той концентрации красителя, в которой его могли бы применять медики для окрашивания клеток», — сказал собеседник агентства.