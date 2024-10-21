В РФ разработали нетоксичные маркеры раковых клеток

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Группа ученых из Челябинска и Москвы разработала новое вещество для маркировки раковых клеток в организме человека, которое отличается минимальным уровнем токсичности по сравнению с уже существующими. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Тимофей Чмовж.
«Мы синтезировали новые красители, стабильно фосфоресциирующие в области от 900 до 1 100 нанометров, а это сложная задача. В качестве акцепторной части молекулы впервые применили 1,2,5-селенодиазоло[3,4-d]пиридазин. Испытания цитотоксичности препарата показали, что подопытная клетка под воздействием нового вещества не испытала никаких вредных воздействий вообще, во всяком случае в той концентрации красителя, в которой его могли бы применять медики для окрашивания клеток», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что испытания успешно прошли на клетках инфузории туфельки (Paramecium caudatum). По словам ученого, подобные люминофоры в онкомедицине подкрашивают или подсвечивают проблемные клетки. Тем самым они дают медикам возможность воздействовать на них целенаправленно с помощью лазерной, радиационной, химической терапии.
«При этом нагрузка на организм онкобольного и без того высока, краситель-люминофор должен обладать минимальной цитотоксичностью. Иными словами, он должен быть безопасен для клеток. На решение этой проблемы и направлена наша разработка», — сказал ученый.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».