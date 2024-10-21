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17-летний парень из Ростовской области поехал поступать в вуз и потерял память

Необычный случай потери памяти исследовали врачи в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 17-летнего пациента обследовали после необычного эпизода потери памяти. Об этом случае рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Дона.

Оказалось, что молодой человек при поступлении в один из вузов столицы пропал на несколько дней, а потом его с документами нашли в другом городе. В итоге выяснилось, что парень сам уехал на электричке, но ничего об этом не помнил.

Временную дезориентацию исследовали врачи КДЦ «Здоровье». Специалисты отметили особенность во время ЭЭГ-мониторинга: в ходе записи дневного сна никакой подозрительной активности не было, но при чтении книги сразу же появлялись «короткие диффузные разряды эпилептиформной активности».

— Пациенту была назначена терапия, ему дали рекомендации по образу жизни. Больше эпизодов потери памяти не отмечалось, — рассказали в минздраве Ростовской области.