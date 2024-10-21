Президент России подписал указ о награждении спортсменки из Башкирии

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)», — говорится в тексте документа.
Среди тех, кому будет вручена медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени — спортсменка из спортивной школы Центр адаптивного спорта Башкирии Елена Прокофьева. Она двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по настольному теннису спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.