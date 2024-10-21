Президент России подписал указ о награждении спортсменки из Башкирии

Среди тех, кому будет вручена медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени — спортсменка из спортивной школы Центр адаптивного спорта Башкирии Елена Прокофьева. Она двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по настольному теннису спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.