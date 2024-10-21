Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома

«Здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 следующего дня до особого распоряжения. Пробные топки объектов социальной сферы будут проведены в период с 22 по 25 октября», — говорится в Тelegram-канале главы администрации Джанкойского района.