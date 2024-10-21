Когда в Джанкое и Джанкойском районе Крыма дадут тепло в дома

«В Джанкое стартовал отопительный сезон. С четверга теплоснабжение было запущено на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, школах, в учреждениях здравоохранения», — сообщил глава администрации Игорь Ивин.
В многоквартирные дома города тепло начнут подавать 21 октября. По словам мэра Джанкоя, процесс займет некоторое время, поскольку необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы. Запас топлива полностью сформирован.
Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко сообщает, что с 27 октября в вечернее и ночное время начнется протапливание в учреждениях социальной сферы.
«Здания здравоохранения, культуры, образования, спорта и другие учреждения будут протапливаться с 18:00 до 08:00 следующего дня до особого распоряжения. Пробные топки объектов социальной сферы будут проведены в период с 22 по 25 октября», — говорится в Тelegram-канале главы администрации Джанкойского района.
Отопительный сезон в Симферополе начался на прошлой неделе. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в жилые дома начнет поступать постепенно, и подача займет некоторое время.
Также замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, и обещают до 25 октября пустить его в дома.
В Феодосии объекты здравоохранения подключили к отоплению 18 октября. В жилые дома тепло придет с 21 октября.
В Судаке отопительный сезон начнется 24 октября. Первыми тепло получат социальные объекты. Об этом сообщили в администрации города.