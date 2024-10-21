Калининградцы смогут жаловаться на объекты инфраструктуры через QR-коды

QR-коды позволяют жителям оставлять отзывы о ходе строительства или работе объекта и сообщать о проблемах. Родители обнаружили отслоение покрасочного слоя на стенах спортзала в новом корпусе калининградской школы № 50 и сообщили об этом через QR-код. После сканирования кода, заявитель может заполнить анкету о качестве строительства на сайте «национальныепроекты.рф» и оставаться анонимным.