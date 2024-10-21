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Калининградцы смогут жаловаться на объекты инфраструктуры через QR-коды

QR-коды используются для устранения недостатков на объектах национальных проектов в России: Калининградская область стала пилотным регионом по внедрению программы обратной связи через QR-коды.

Источник: Янтарный край

Восемь детских садов, пять школ, шесть культурно-досуговых центров, детская больница и пять спортивных сооружений оснащены QR-кодами.

QR-коды позволяют жителям оставлять отзывы о ходе строительства или работе объекта и сообщать о проблемах. Родители обнаружили отслоение покрасочного слоя на стенах спортзала в новом корпусе калининградской школы № 50 и сообщили об этом через QR-код. После сканирования кода, заявитель может заполнить анкету о качестве строительства на сайте «национальныепроекты.рф» и оставаться анонимным.

Благодаря обращению через QR-код, проблема с некачественной покраской в школе № 50 была быстро решена. Посетители Дома культуры посёлка Узловое Краснознаменского округа также использовали QR-код для обращения о благоустройстве территории вокруг здания. Проект обратной связи через QR-коды разработан для объективной оценки качества строительства и работы социально значимых объектов.

ЖКХ