Калининградцы смогут жаловаться на объекты инфраструктуры через QR-коды

Восемь детских садов, пять школ, шесть культурно-досуговых центров, детская больница и пять спортивных сооружений оснащены QR-кодами.
QR-коды позволяют жителям оставлять отзывы о ходе строительства или работе объекта и сообщать о проблемах. Родители обнаружили отслоение покрасочного слоя на стенах спортзала в новом корпусе калининградской школы № 50 и сообщили об этом через QR-код. После сканирования кода, заявитель может заполнить анкету о качестве строительства на сайте «национальныепроекты.рф» и оставаться анонимным.
Благодаря обращению через QR-код, проблема с некачественной покраской в школе № 50 была быстро решена. Посетители Дома культуры посёлка Узловое Краснознаменского округа также использовали QR-код для обращения о благоустройстве территории вокруг здания. Проект обратной связи через QR-коды разработан для объективной оценки качества строительства и работы социально значимых объектов.