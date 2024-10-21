Эксперт отметил невозможность прогноза вспышечной активности Солнца по месяцам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ученые не могут спрогнозировать в какие конкретно месяцы года будет больше или меньше вспышек на Солнце, заявил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Для Земли [характерный масштаб глобального прогнозирования] — месяц. То есть в целом сентябрь холоднее, чем август, а май жарче, чем апрель. Но внутри этого масштаба, например, отличить 5 апреля от 7 апреля невозможно. Для Солнца — это год, соответственно, и отличить один месяц от другого тоже практически невозможно», — рассказал Богачев.
Также, говоря о горизонте достоверного прогноза, он отметил, что на Солнце, в отличие от Земли, это не три-пять дней, а около двое-трое суток. «То есть сейчас я могу сказать, что ближайшие двое суток на Солнце не будет вспышек X класса. Но далее вероятность прогноза резко падает», — сказал эксперт.
Кроме того, по словам Богачева, повышение или снижение активности Солнца не имеет никакой связи с временем года или конкретным месяцем. «В текущем и прошлом году летние периоды были очень спокойными, а весенние — наиболее активными, но тут речь идет о простом совпадении».
«Ситуация Солнца в целом меняется не быстро, поэтому глобально осенний период будет примерно таким же, как сейчас. Иными словами, мы не ждем, что год активного Солнца завершится уже к зиме или, наоборот, что оно вдруг удвоит свою активность за пару месяцев. Такого просто не бывает», — сказал он.
Но эксперт предупредил, что риск крупных вспышек на Солнце остается. По его словам, те вспышки, которые уже наблюдались, хотя и являются крупными, но далеки от рекордных. «Психологически значимым является порог вспышек X10. Солнце в октябре подобралось к нему очень близко, но пока не преодолело. Основная интрига осени будет в этом», — отметил Богачев.