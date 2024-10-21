Эксперт отметил невозможность прогноза вспышечной активности Солнца по месяцам

«Ситуация Солнца в целом меняется не быстро, поэтому глобально осенний период будет примерно таким же, как сейчас. Иными словами, мы не ждем, что год активного Солнца завершится уже к зиме или, наоборот, что оно вдруг удвоит свою активность за пару месяцев. Такого просто не бывает», — сказал он.