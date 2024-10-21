Научный дивизион Росатома получил новое название

Переименование связано с переходом на единый бренд и позволит повысить клиентоцентричность и выстроить позиционирование госкорпорации «Росатом» как глобального научно-технологического лидера, отметили в компании. Среди основных задач научного дивизиона до 2030 года — увеличение конкурентоспособности российской продукции и услуг на атомном энергетическом рынке за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, повышения эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.