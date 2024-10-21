Научный дивизион Росатома получил новое название

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Управляющая компания научного дивизиона Росатома «Наука и инновации» переименована в «Росатом наука». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дивизиона.
«После завершения официальных юридических процедур согласно распоряжению правительства Российской Федерации Акционерное общество “Наука и инновации” получило новое наименование — АО “Росатом наука”, — сообщили в пресс-службе.
Переименование связано с переходом на единый бренд и позволит повысить клиентоцентричность и выстроить позиционирование госкорпорации «Росатом» как глобального научно-технологического лидера, отметили в компании. Среди основных задач научного дивизиона до 2030 года — увеличение конкурентоспособности российской продукции и услуг на атомном энергетическом рынке за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, повышения эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов.