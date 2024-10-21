Российская вакцина против РС-вирусов показала эффективность на второй фазе исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Вакцина для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ), которую разрабатывают в НИИ гриппа им. Смородинцева, прошла вторую фазу клинических исследований и доказала свою эффективность. Об этом сообщил журналистам директор института Дмитрий Лиознов.
«Наш препарат, который разработан в институте, направлен прежде всего на пожилых людей. Уникальность его в том, что он для интраназального применения. Это векторная вакцина на основе вируса гриппа, собственно, это целая платформа, которую сегодня разрабатывает институт, и у нас несколько таких препаратов на основе этого вектора. Вакцина завершила вторую фазу клинических испытаний, доказана эффективность иммунологическая средства, и сейчас у нас в плане масштабирование — это наработка серий, чтобы мы могли проводить третью фазу клинических исследований — оценку эпидемиологическую», — рассказал он.
По словам специалиста, третья фаза исследований займет немало времени, так как предполагается большое количество участников, но ученые института рассчитывают в ближайшее время представить препарат для регистрации.
Ранее в пресс-службе Минздрава России сообщали, что новая вакцина позволит снизить заболеваемость и риск развития тяжелых форм болезни у пожилых людей и пациентов с иммунодефицитными состояниями, что в свою очередь сократит число госпитализаций в этой группе населения. В настоящее время противовирусные средства, вакцины и другие препараты для специфической профилактики РСВИ отсутствуют.