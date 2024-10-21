Российская вакцина против РС-вирусов показала эффективность на второй фазе исследований

«Наш препарат, который разработан в институте, направлен прежде всего на пожилых людей. Уникальность его в том, что он для интраназального применения. Это векторная вакцина на основе вируса гриппа, собственно, это целая платформа, которую сегодня разрабатывает институт, и у нас несколько таких препаратов на основе этого вектора. Вакцина завершила вторую фазу клинических испытаний, доказана эффективность иммунологическая средства, и сейчас у нас в плане масштабирование — это наработка серий, чтобы мы могли проводить третью фазу клинических исследований — оценку эпидемиологическую», — рассказал он.