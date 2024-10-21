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38 тонн табачной продукции завезли из Болгарии в Ростовскую область

В октябре в Ростовскую область поставили 38 тонн импортного табака.

Источник: Комсомольская правда

С начала октября в Ростовскую область из Болгарии завезли 38 тонн табачной продукции. Информацию об этом опубликовали на сайте управления Россельхознадзора.

— Сырье поставили автотранспортом. Все нормы в области карантина растений были соблюдены, — говорится в сообщении ведомства.

После проверки специалисты оформили акты и выпустили продукцию в обращение.

Напомним, ранее в Ростовскую область из Литвы завезли больше 144 тысяч срезанных цветов, на продажу поступили хризантемы, гвоздики, розы и гортензии.