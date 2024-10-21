38 тонн табачной продукции завезли из Болгарии в Ростовскую область

С начала октября в Ростовскую область из Болгарии завезли 38 тонн табачной продукции. Информацию об этом опубликовали на сайте управления Россельхознадзора.
— Сырье поставили автотранспортом. Все нормы в области карантина растений были соблюдены, — говорится в сообщении ведомства.
После проверки специалисты оформили акты и выпустили продукцию в обращение.
Напомним, ранее в Ростовскую область из Литвы завезли больше 144 тысяч срезанных цветов, на продажу поступили хризантемы, гвоздики, розы и гортензии.