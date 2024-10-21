«Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Ростов», — сообщают организаторы.
В этом году поезд сделает 63 остановки по России и впервые заедет на Сахалин. Ростовская область второй год подряд не попадает в маршрут поезда.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября, ФедералПресс. Поезд Деда Мороза второй год не приедет в Ростов. При этом он посетит некоторые регионы впервые.
«Поезд Деда Мороза второй год подряд не приедет в Ростов», — сообщают организаторы.
В этом году поезд сделает 63 остановки по России и впервые заедет на Сахалин. Ростовская область второй год подряд не попадает в маршрут поезда.