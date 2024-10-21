Четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

За прошедшую неделю в Иркутской области подтвердили четыре новых случая гриппа (напомним, на прошлой неделе был один случай) и 17 016 — ОРВИ, из них 10 623 — дети (за прошлую неделю заболело 17 238 человек, а значит, что количество заболевших понемногу снижается). Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 25,4%.