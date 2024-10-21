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Четыре человека заболели гриппом в Иркутской области за неделю

ОРВИ подтвердили у 17 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Иркутской области подтвердили четыре новых случая гриппа (напомним, на прошлой неделе был один случай) и 17 016 — ОРВИ, из них 10 623 — дети (за прошлую неделю заболело 17 238 человек, а значит, что количество заболевших понемногу снижается). Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 25,4%.

— Кроме того, за неделю выявлено 368 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в Приангарье подтвердили 397628 случаев, — рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, самая лучшая профилактика — это поставить прививку. Так на сегодняшний день вакцину получили почти 850 тысяч жителей региона. Помимо этого врачи советуют избегать массового скопления людей, мыть руки, пользоваться антисептиками, вести здоровый образ жизни и чаще проводить влажную уборку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе открылась новая врачебная амбулатория.