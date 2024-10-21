В Омске изменилась схема движения к Ленинградскому мосту

«Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую», — сообщил глава города.