В Омске изменилась схема движения к Ленинградскому мосту

Сегодня, 21 октября, мэр Сергей Шелест анонсировал скорые изменения схемы движения с улицы Масленникова к Ленинградскому мосту.
«Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую», — сообщил глава города.
Таким образом обязательный правый поворот с крайней полосы движения на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса исключен. В ближайшее время специалисты «Транссигнала» проведут замену знаков, предписывающих направление движения по полосам.
Как отметил Сергей Шелест, изменения связаны с оптимизацией дорожного движения по наиболее проблемным участкам.