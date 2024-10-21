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В Омске изменилась схема движения к Ленинградскому мосту

С улицы Масленникова к мосту теперь можно подъехать с трех полос.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 октября, мэр Сергей Шелест анонсировал скорые изменения схемы движения с улицы Масленникова к Ленинградскому мосту.

«Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую», — сообщил глава города.

Таким образом обязательный правый поворот с крайней полосы движения на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса исключен. В ближайшее время специалисты «Транссигнала» проведут замену знаков, предписывающих направление движения по полосам.

Как отметил Сергей Шелест, изменения связаны с оптимизацией дорожного движения по наиболее проблемным участкам.