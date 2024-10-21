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Жителей Менделеевска призвали отложить поездки в Казань из-за саммита БРИКС

Глава Менделеевского района Радмир Беляев обратился к жителям с рекомендацией отложить поездки в Казань в связи с ограничениями движения, связанными с проведением саммита БРИКС. Об этом он сообщил на деловом понедельнике, передает «Татар-информ».

«С 22 по 24 октября в Казани пройдет важное международное событие — саммит БРИКС. В эти дни ожидается ограничение движения частного транспорта и усиление мер безопасности. Поэтому прошу отложить свои поездки в столицу республики и без особой надобности не ездить, так как многие дороги перекрыты», — призвал глава района.