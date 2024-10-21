Жителей Менделеевска призвали отложить поездки в Казань из-за саммита БРИКС

«С 22 по 24 октября в Казани пройдет важное международное событие — саммит БРИКС. В эти дни ожидается ограничение движения частного транспорта и усиление мер безопасности. Поэтому прошу отложить свои поездки в столицу республики и без особой надобности не ездить, так как многие дороги перекрыты», — призвал глава района.