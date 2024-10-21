Пропал и нашелся в другом городе: 17-летний парень внезапно потерял память и пришел к врачам в Ростове

В Ростове врачи помогли 17-летнему парню, который потерял память и пропал на несколько дней. Об этом рассказали региональном Министерстве здравоохранения.
«УЕХАЛ САМ, НО НИЧЕГО НЕ ПОМНИЛ».
Беда произошла с юношей, когда он поступал в вуз в столице. В период подачи документов он внезапно пропал. Родственники забили тревогу: молодой человек никого и ни о чем не предупреждал. Через несколько дней парня нашли в другом городе.
— Он уехал самостоятельно на электричке, но ничего не помнил об этом, — рассказали медики.
Парень обратился в клинико-диагностический центр «Здоровье». Врачи провели пациенту 12-часовую электроэнцефалографию. Прибор регистрировал и записывал активность мозга во время дневного сна. ЭЭГ не показала ни острых волн, ни пиков — колебаний, которые могут сигнализировать об эпилепсии. Тогда медики повторили обследование. На этот раз во время электроэнцефалографии пациент читал книгу.
— В моменты чтения на ЭЭГ выявлены короткие диффузные разряды эпилептиформной активности без клинических проявлений. Провокация пароксизмальной активности на ЭЭГ во время чтения наблюдается почти в 80% случаев.
Врачи назначили пациенту терапию и дали рекомендации по образу жизни. Больше эпизодов потери памяти у него не случалось.
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ ДО СТА РАЗ В СУТКИ.
Ранее в Областном клинико-диагностическом центре поставили диагноз 43-летней женщине, которая жаловалась на головные боли. Приступы длились до пяти минут, но случались до ста раз за сутки.
— Чаще болело справа в районе виска и затылка. Боль распространялась на глазное яблоко. При этом глаз краснел и слезился, закладывало нос, — рассказывала пациентка.
Врачи провели обследование и поставили диагноз — эпизодическая парксизмальная гемикрания. Гемикрания — заболевание нервной системы, при которой голова болит в одной части — часто в области виска или глаза. Такая патология обычно проявляется у мужчин и женщин в возрасте от 35 до 40 лет.
НАШЛИ РАК ПОСЛЕ ЖАЛОБ НА ДАВЛЕНИЕ И ОБМОРОКИ.
Порой несерьезные на первый взгляд симптомы могут сигнализировать о тяжелом заболевании. Так весной в городскую поликлинику № 4 обратилась 26-летняя женщина. Она пожаловалась на перепады давления и периодические обмороки. При осмотре врач заподозрила у пациентки новообразование и отправила ее на компьютерную томографию.
— На КТ головного мозга были признаки объемного образования левой гемисферы (полушария — прим. ред.) с латеральной и аксиальной дислокацией, — уточнили медики.
Ростовчанку направили к неврологу, чтобы как можно быстрее начать лечение.
— Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить заболевание и предотвратить нежелательные последствия, свести к минимуму возможные осложнения, — напоминают в региональном Минздраве.