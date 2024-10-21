Эксперт: доступ иностранных компаний к биоколлекциям РФ нужно ограничить

«Охрана коллекций, ограничение к ним свободного доступа являются ключевыми. Я имею в виду иностранные компании. Это является ключевой частью национальной безопасности», — сказал Ковальчук, выступая на пленарной сессии «Биоэкономика», которая проходит в рамках Курчатовского геномного форума («КурчатовГенТех-2024»).