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Эксперт: доступ иностранных компаний к биоколлекциям РФ нужно ограничить

По мнению президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, такие меры необходимы в интересах безопасности страны.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Свободный доступ иностранных компаний к коллекциям животных, растений и микроорганизмов, собранных в России, должен быть ограничен в интересах безопасности страны, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Охрана коллекций, ограничение к ним свободного доступа являются ключевыми. Я имею в виду иностранные компании. Это является ключевой частью национальной безопасности», — сказал Ковальчук, выступая на пленарной сессии «Биоэкономика», которая проходит в рамках Курчатовского геномного форума («КурчатовГенТех-2024»).

Он отметил, что в РФ сейчас собрано более 100 крупных биоколлекций, которые являются «одним из элементов национального достояния».