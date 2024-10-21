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Ковид в Крыму и Севастополе идет на спад

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за последние семь дней снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Источник: РИА "Новости"

«За период с 14 по 20 октября в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 190 случаев и 203 случая, соответственно», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре уточняют, что данный уровень заболеваемости ниже аналогичного периода на 26,9%. Неделей раньше, с 7 по 13 октября, в Республике Крым и Севастополе были зарегистрированы 250 и 288 случаев заражения COVID-19 соответственно.

Ситуация находится на контроле, добавили в Роспотребнадзоре.

Жителям полуострова рекомендуют носить маски в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций. Особенно это касается лиц группы риска — пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

коронавирус