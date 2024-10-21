Ковид в Крыму и Севастополе идет на спад

При этом в Роспотребнадзоре уточняют, что данный уровень заболеваемости ниже аналогичного периода на 26,9%. Неделей раньше, с 7 по 13 октября, в Республике Крым и Севастополе были зарегистрированы 250 и 288 случаев заражения COVID-19 соответственно.