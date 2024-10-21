«Умные устройства» регулировки дорожного движения с помощью цветосветовых сигналов соотносят оборудование с управляющим программным обеспечением. Оно позволяет принимать самостоятельные решения исходя из поступающей информации о ситуации на дороге. Модернизация предполагает установку видеодетекторов транспорта движения, замену контроллера, светофора, блока управления светофором, прокладку оптического кабеля. В этом году интеллектуальная транспортная система будет внедрена на 39 светофорных объектах.