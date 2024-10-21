В Берлине торжественно открыли неделю русского языка

«Русский язык был и остаётся одним из языков МКС и ООН, языком более 145 миллионов жителей РФ и государств постсоветского пространства, нескольких миллионов человек в Германии, Израиле, США и других странах. Он является одним из ключевых языков, на котором говорят и переписываются в интернете и в повседневной жизни. Это язык межнационального общения, изучение которого было, есть и остаётся важным», — заявил РИА Новости Павел Извольский.