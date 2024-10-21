«Работа опять на “троечку”: Радий Хабиров раскритиковал запуск отопления в Башкирии

Сегодня, 21 октября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой начало отопительного сезона в регионе.
Руководитель республики отметил, что от граждан поступало много жалоб на отсутствующее или на недостаточное отопление. Из-за этого Хабиров оценил работу чиновников по запуску отопления в Башкирии на «троечку».
Согласно сведениям управления руководителя республики по социальным коммуникациям, за минувшие выходные от граждан поступило около 47 жалоб на отопление. Чиновники отмечают, что число обращений на этот счет снижается.
Исполняющая обязанности главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова заявили, что сейчас в республике к центральному отоплению подключены все жилые дома и социальные объекты республики. По ее словам, система отопления инертная и ликвидация воздушных пробок иногда занимает много времени, особенно когда жителей верхних этажей нет дома.
Голованова также рассказала, что на период пуска тепла в городах и районах слесари работали в две смены. А теплоснабжающие организации приняли меры по ускоренному выходу в режимные параметры.
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