«Работа опять на “троечку”: Радий Хабиров раскритиковал запуск отопления в Башкирии

Исполняющая обязанности главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова заявили, что сейчас в республике к центральному отоплению подключены все жилые дома и социальные объекты республики. По ее словам, система отопления инертная и ликвидация воздушных пробок иногда занимает много времени, особенно когда жителей верхних этажей нет дома.