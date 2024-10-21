Не перечисляйте деньги: к казахстанцам обратился Антикор

«Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан».