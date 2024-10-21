БПЦ сказала о мошенничестве от имени белорусских священников по схеме Fake boss

Стало известно об учащении случаев мошенничества якобы от имени Белорусской Православной Церкви, руководства белорусского духовенства, иных официальных представителей. Подробнее рассказали в синодальном информационном отделе БПЦ.
— Эти действия преследуют различные цели: от мошеннических намерений до попыток внести раздор и разделение в общество, — заметили в информотделе.
Так, мошенники, представляясь священнослужителями по телефону, в мессенджерах и соцсетях, осуществляют рассылку якобы от имени БПЦ, подделывают подписи, использую другие обманные механизмы. Часть преступлений призваны внести раздор, в том числе на почве межнациональных и межрелигиозных отношений.
В церкви рекомендовали внимательно относиться и к получаемой информации, и к собственным действиям в интернет, в том числе в вопросах сетевой безопасности.
И священнослужителям, и монашествующим и гражданам в БПЦ сказали обращать серьезное внимание на содержание и источники предлагаемой информации, чтобы не стать жертвой мошенников. А при сомнениях — обращаться в официальные каналы.
Кроме того, Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении.
Еще рабочий украл машину при демонтаже гаражей в Минске по сложной схеме: «Снял номера, вывез на эвакуаторе и спрятал на время».