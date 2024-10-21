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БПЦ сказала о мошенничестве от имени белорусских священников по схеме Fake boss

Мошенники стали делать рассылки от имени БПЦ по схеме Fake boss.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно об учащении случаев мошенничества якобы от имени Белорусской Православной Церкви, руководства белорусского духовенства, иных официальных представителей. Подробнее рассказали в синодальном информационном отделе БПЦ.

— Эти действия преследуют различные цели: от мошеннических намерений до попыток внести раздор и разделение в общество, — заметили в информотделе.

Так, мошенники, представляясь священнослужителями по телефону, в мессенджерах и соцсетях, осуществляют рассылку якобы от имени БПЦ, подделывают подписи, использую другие обманные механизмы. Часть преступлений призваны внести раздор, в том числе на почве межнациональных и межрелигиозных отношений.

В церкви рекомендовали внимательно относиться и к получаемой информации, и к собственным действиям в интернет, в том числе в вопросах сетевой безопасности.

И священнослужителям, и монашествующим и гражданам в БПЦ сказали обращать серьезное внимание на содержание и источники предлагаемой информации, чтобы не стать жертвой мошенников. А при сомнениях — обращаться в официальные каналы.

Кроме того, Минздрав сказал о мошенничестве от имени руководителей в здравоохранении.

Еще рабочий украл машину при демонтаже гаражей в Минске по сложной схеме: «Снял номера, вывез на эвакуаторе и спрятал на время».