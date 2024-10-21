В Воронеже у стадиона «Факел» частично закроют движение 22 октября

В Советском районе Воронежа из-за проведения матча Кубка России с участием футбольных клубов «Факел» и «Зенит» 22 октября временно ограничат движение автотранспорта, сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Так, с 18:00 понедельника, 21 октября, до 20:00 вторника, 22 октября, припарковаться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
А во вторник, 22 октября, с 9:00 до 20:00 будет запрещено движение автотранспорта на участке от улицы Домостроителей до дома № 18 по улице Писателя Маршака.
На время введения ограничений будет изменена схема движения нескольких автобусных маршрутов. Также по окончании матча перевозчики усилят транспортную работу по городу.