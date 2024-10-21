В Воронеже у стадиона «Факел» частично закроют движение 22 октября

Так, с 18:00 понедельника, 21 октября, до 20:00 вторника, 22 октября, припарковаться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.