DJ Mag объявили лучшего диджея года

Издание DJ Mag опубликовало рейтинг из ста лучших диджеев за 2024 год.
28-летний нидерландский артист оказывается на вершине списка пятый раз с 2016-го, при этом за девять лет он ни разу не опускался ниже пятого места. По количеству побед Гаррикс сравнялся с другим голландцем Армином ван Бюреном.
Вторую строчку занял француз Давид Гетта, в прошлом году ставший лучшим. Третью — греко-бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.
В июне DJ Mag представил рейтинг из ста лучших музыкальных фестивалей 2024-го.