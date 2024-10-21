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DJ Mag объявили лучшего диджея года

Издание DJ Mag опубликовало рейтинг из ста лучших диджеев за 2024 год.

Источник: Звук

Издание DJ Mag опубликовало рейтинг из ста лучших диджеев за 2024 год.

28-летний нидерландский артист оказывается на вершине списка пятый раз с 2016-го, при этом за девять лет он ни разу не опускался ниже пятого места. По количеству побед Гаррикс сравнялся с другим голландцем Армином ван Бюреном.

Вторую строчку занял француз Давид Гетта, в прошлом году ставший лучшим. Третью — греко-бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike.

В июне DJ Mag представил рейтинг из ста лучших музыкальных фестивалей 2024-го.