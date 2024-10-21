Единственное действующее кладбище Ростова-на-Дону почти заполнено

Единственное разрешенное для захоронений кладбище в Ростове-на-Дону к середине октября 2024 года было заполнено на 98%. Свободных мест, по последним данным, насчитывалось 3500. Об этом со ссылкой на городские власти сообщает портал donnews.ru.
Речь идет о кладбище «Ростовское», необходимость его расширения отметили еще в 2021 году. Тогда же был заключен контракт на разработку проекта второй очереди кладбища. В ноябре 2023 года документация прошла госэкспертизу.
Всего на увеличение площади запланировали потратить 2,1 млрд рублей. 1,53 млрд рублей потребуется на первом этапе, при проведении строительно-монтажных работ и благоустройстве территории под 79,5 тысячи погребений. Еще 644 млн рублей намерены затратить на втором этапе, при возведении крематория и колумбарных стен.
В итоге кладбище «Ростовское» должно увеличиться вдвое, еще на 40 га. Однако к этому моменту сроки начала и завершения работ не уточняются, причины неизвестны.