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На 21 октября тепло дали в 91% жилых домов и соцобъектов Воронежа

В мэрии темпами пуска тепла довольны.

Источник: Комсомольская правда

По данным городского управления ЖКХ на утро 21 октября в Воронеже отопление дали в 91% жилых домов и объектов социальной сферы.

На сегодня в городе зарегистрировали 9 коммунальных аварий, связанных с пуском тепла. Все они находятся на контроле чиновников. Из-за порывов на теплотрассах остаются без отопления 4 детских сада и три многоквартирных дома.

Как и ожидалось, большинство проблем с отоплением возникло в домах, которые передали временным УК. Это связано с тем, что управляющие компании в первую очередь уделяли внимание своим домам, а уж потом тем, которые им дали в нагрузку.

— По срокам пуска отопления в этом году ситуация в городе, однозначно лучше, чем год назад, — отметил мэр Сергей Петрин. — По количеству порывов на теплосетях — на уровне 2023 год.

ЖКХ